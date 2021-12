Pesquisa Ipespe: Alckmin lidera em SP e tem empate técnico com Haddad

A pesquisa do Ipespe foi realizada de 29 de novembro a 1° de dezembro, com 1.000 entrevistados. As pessoas foram ouvidas por telefone

Dados da pesquisa Ipespe/Valor Econômico, divulgada nessa sexta-feira, 3, mostra o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) empatados tecnicamente na corrida eleitoral para o governo paulista. Alckmin tem 23% das intenções de voto e o petista pontua 19%.

A pesquisa do Ipespe foi realizada de 29 de novembro a 1° de dezembro, com 1.000 entrevistados. As pessoas foram ouvidas por telefone. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Em seguida, estão Guilhermes Boulos (Psol), com 11%, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com 8%, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 3%, e o ex-ministro Abraham Weintraub, que não pontua. São 37% os que votam em branco ou nulo.

Perto de sair do PSDB, Alckmin mantém diálogos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas eleitorais para a Presidência da República, e vem alimentando a especulação de integrar chapa com Lula, mas não deixou de trabalhar em sua candidatura para o governo de São Paulo.

A pesquisa Ipespe/Valor testou um outros 2 cenários. Um deles excluía Alckmin e Haddad, incluindo Márcio França. Nesse caso, Guilherme Boulos lidera com 23%, Márcio França tem 19%, Tarcísio de Freitas pontua 10% e Rodrigo Garcia, 5%.

Cenário 1

Geraldo Alckmin (PSDB) – 23%

Fernando Haddad (PT) – 19%

Guilhermes Boulos (Psol) – 11%

Tarcísio de Freitas – 8%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 3%

Cenário 2

Guilherme Boulos (Psol) – 23%

Márcio França (PSB) – 19%

Tarcísio de Freitas – 10%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 5%

Cenário 3

Fernando Haddad (PT) – 27%

Guilhermes Boulos (Psol) – 13%

Tarcísio de Freitas – 13%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 6%

