Projeto quer adicionar o tema "vacinação" na grade curricular das escolas do Estado

04:31 | Out. 06, 2021

Proposta foi aprovada na CCJR e segue em tramitação na ALCE; projeto sugere debater a importância da vacinação no combate a diversas doenças ao longo da história

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará o projeto de lei nº 334/2021 que pretende incluir a temática “vacinação” como tema transversal na grade curricular das escolas da rede pública do estado.

Nesta terça-feira, 5, a proposta, que tem autoria do deputado estadual Diego Barreto (PTB), teve parecer favorável na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e na reunião conjunta de diversas comissões, incluindo a de Trabalho e de Educação.

Segundo o PL, a ideia é trabalhar o tema abordando os efeitos do processo de vacinação no combate às diversas doenças já registradas ao longo da história. Além disso, manter o diálogo sobre a importância da imunização para proteger a saúde das pessoas.

Em 2019, o Brasil não bateu nenhuma meta de vacinação, segundo informações de matéria do UOL. A queda na cobertura vacinal vem sendo registrada no país nos últimos anos, e uma das razões atribuídas a isso é a disseminação de informações falsas sobre o assunto.

Não tem sido diferente durante a pandemia de Covid-19, que atinge o mundo todo desde março do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por exemplo, questiona frequentemente a vacina contra o coronavírus e afirma não ter tomado nenhuma dose do imunizante. O fato não pode ser comprovado, pois o cartão de vacinação do mandatário está sob sigilo por um século.

“O sistema educacional precisa contribuir esclarecendo e conscientizando as pessoas sobre a importância dos processos de imunização através das vacinas, na busca da preservação da saúde e da vida das pessoas”, justifica o projeto que segue em tramitação na ALCE.



