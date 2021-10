Conhecida como "Angelina Jolie", suspeita de chefiar grupo criminoso é presa em Pacajus

Uma mulher suspeita de integrar uma organização criminosa foi presa no município de Pacajus, a 55 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a mulher era conhecida por “Angelina Jolie”. Ela possui antecedentes criminais por tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro, além de ser investigada por um homicídio no Ceará.

Sobre o assunto Preso por feminicídio, detento escapa da CPPL-3 quando lavava viaturas

Adolescente de 12 anos morre com tiro na cabeça

A capturada foi identificada como Angelina Custódio da Silva, de 27 anos. Ela possuía um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado em aberto. A prisão ocorreu após investigação da Delegacia Metropolitana de Pacajus, a partir de um homicídio ocorrido na localidade de Açude da Fazenda, em julho deste ano. Ela foi capturada em uma residência no bairro Dedé Gama, em Pacajus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Angelina Jolie” também é suspeita de chefiar uma organização criminosa que atua na região e já responde por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Após a prisão, ela foi conduzida à Delegacia Metropolitana de Pacajus, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Angelina agora encontra-se à disposição da Justiça.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags