Evento de kite surf levará atendimento médico gratuito a Cruz

Atendimentos médicos gratuitos serão realizados no município de Cruz, interior do Ceará, entre os dias 8 e 13 de outubro, durante edição do “Sertões Kitesurf”. Sendo organizado pela startup social SAS Brasil, a iniciativa objetiva atender pacientes encaminhados da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e 400 crianças que aguardam por uma consulta oftalmológica desde 2019, atendimento que foi interrompido em decorrência da pandemia da Covid-19.

Também serão oferecidas consultas em outras cinco especialidades, sendo odontologia, ginecologia, dermatologia, reumatologia e otorrinolaringologia. Ainda, 50 mulheres triadas durante mutirão que ocorreu em julho, no município, também serão atendidas. Além de atendimentos presenciais, consultas de telessaúde serão ofertadas para duas cidades que estão na rota da prova de kitesurf: Touros e São Miguel do Gostoso, localizadas no Rio Grande do Norte, com serviços até dezembro para pacientes da fila de regulação do município.

Para que a iniciativa seja realizada, a SAS Brasil conta com uma Unidade Móvel de Saúde já estacionada na região, além de uma Unidade de Teleatendimento (UTA) em Barrinhas, no Preá. As estruturas estão equipadas com consultórios especializados para procedimentos odontológicos, clínicos e pequenas cirurgias ginecológicas e dermatológicas. Ainda, uma unidade móvel itinerante também está se deslocando para a realização dos atendimentos em Cruz.

A médica e CEO da SAS Brasil, Adriana Mallet, explica que a ação já dura mais de um ano na região com atendimento por telemedicina. Além disso, no último mês de agosto, a organização percorreu 2 mil quilômetros, por três estados e quatro cidades diferentes, beneficiando mais de 10 mil pessoas durante o Rally dos Sertões. Com ações presenciais e remotas, 130 mil pessoas já foram beneficiadas pela SAS Brasil.

Agenda de atendimentos médicos



Sexta-feira, 08/10:

Cruz (CE), das 8 às 17 horas.

Sábado, 09/10

UTA de Barrinha (CE), das 8 às 17 horas.

Segunda- feira, 11/10, e terça-feira, 12/10

Vila do Preá, na Carreta da SAS Brasil (CE), das 8 às 17 horas.

Quarta-feira, 13/10

Praia do Preá (CE), no local da chegada do Sertões Kitesurf, das 8 às 17 horas.

Sertões Kitesurf

O Sertões Kitesurf Rio Grande do Norte é um evento de kite em formato de travessia de longa distância, que acontece de 8 a 14 de outubro. A competição é inédita no mundo e conta com 500 Km de percurso e uma prova de resistência com cinco etapas.

Com características de um Rally de Endurance, os kitesurfistas usarão pranchas direcionais e bidirecionais, largando de São Miguel do Gostoso/Touros (RN) e chegando na Praia do Preá (CE).

