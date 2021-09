Wagner rebate críticas de Camilo: "Facções mandam no Ceará"

Declarações do deputado federal Capitão Wagner (Pros) se dão na esteira de críticas mais incisivas de Camilo. No mês passado, o chefe do Executivo já havia se manifestado em live semanal e dito que oposição espalha fake news

Pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) rebateu críticas do governador Camilo Santana (PT), que, na última quinta-feira, 16, acusou a oposição no estado de disseminar mentiras sobre a gestão petista.



“É fake news ou é verdade que facções mandam no Ceará? É fake news ou verdade que estão expulsando moradores das periferias? A segurança está sob controle do governo ou das facções? ”, questionou Wagner durante live nesse sábado, 19.



Em seguida, o deputado afirmou que, “se o governador sabe nomes e endereços de facções, e elas continuam atuando, aí tem um problema grave”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Quem mora no Bom Jardim diga se é mentira que o dono da farmácia foi cobrado em cinco mil reais por facções”, continuou o republicano, “e que no Pirambu as facções estão cobrando 30% dos provedores de internet”.



Sobre o assunto Capitão Wagner aproveita início do recesso para reforçar pré-campanha no Interior

Os impactos da ida de Capitão Wagner para o PSL, ex-partido de Bolsonaro

"O Ceará terá um capitão também", diz Bolsonaro sobre Wagner em 2022

Presente em manifestação, Cap. Wagner garante candidatura ao Governo em 2022

Segundo Wagner, o “governo federal entrega a casa e a facção chega”, numa alusão a programa habitacional do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).



As falas do deputado se dão na esteira de declarações mais incisivas de Camilo. No mês passado, o chefe do Executivo já havia se manifestado em live semanal com críticas à oposição pelas mesmas razões: suposta disseminação de fake news sobre ações do Abolição, principalmente na área da segurança, setor mais sensível da administração.



Novamente sem citar nomes, Camilo voltou à carga na quinta, 16, quando declarou que “todo dia é fake news nas redes sociais do governador”.



“E eu digo a eles que a minha resposta é continuar trabalhando cada vez mais pelo povo de Fortaleza e do Ceará. Me desculpa o desabafo, mas é impressionante”, respondeu o gestor durante inauguração da Escola de Ensino Médio Hilza Diogo de Oliveira, no bairro Vila Velha.



“Não adianta ficar fazendo zoada”, acrescentou Camilo, “porque eu sempre digo a importância da oposição, mas essa oposição raivosa, essa oposição intolerante, que só pensa nela, que é individualista, que não pensa no povo do Ceará e de Fortaleza, essa oposição nós rebateremos sempre”.



Na transmissão de ontem, Wagner ressaltou que o “governador nem diz quem é a oposição nem qual é o fato”, mas se mostrou disposto a debater temas de interesse do estado.



“O senhor solta uma coisinha na imprensa, mostra irritação e depois se esconde. Vamos para um debate, eu e o senhor? Vamos debater saúde, economia, as contas do estado?”, convidou o deputado.



Wagner ainda citou e reproduziu áudios nos quais moradores de municípios cearenses se queixam de atuação de grupos criminosos nas suas cidades.



“E aí, governador, essa senhora está mentindo?”, perguntou o deputado, após relato de uma moradora.



Os entreveros entre Wagner e Camilo se tornaram mais frequentes desde que o deputado anunciou que concorreria ao Governo do Estado ano que vem. Já reeleito, Camilo deve sair para disputar vaga no Senado.



O petista, no entanto, trabalha para a manutenção de aliança entre PT e PDT, que pode indicar a cabeça de chapa da composição em 2022, sendo grandes as chances de o ex-prefeito Roberto Cláudio representar o grupo.



RC e Wagner já se enfrentaram nas urnas. Foi em 2016, quando o então prefeito pleiteava a reeleição e Wagner entrava na briga pelo Palácio do Bispo. Naquele ano, Roberto Cláudio elegeu-se para novo mandato.



Tags