Camilo sobe o tom e diz que oposição é "raivosa, intolerante e individualista"

O governador acusou a oposição de disseminar, diariamente, fake news em suas redes sociais, e pediu que o grupo agisse com mais "honestidade, debate e seriedade"

O governador Camilo Santana (PT) disparou fortes críticas contra a oposição no Ceará nesta quinta-feira, 16. Em pronunciamento durante a inauguração da Escola de Ensino Médio Hilza Diogo de Oliveira, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, o petista disse reconhecer a importância dos seus adversários, mas destacou que sempre rebaterá quem for "raivoso", "intolerante" e "individualista".



"Não adianta ficar fazendo zoada. Porque eu sempre digo a importância da oposição. Em todo canto é importante ter oposição e eu sou a pessoa de ter a sensibilidade e humildade de reconhecer quando nós erramos, quando preciso corrigir, avançar e melhorar. Mas essa oposição raivosa, essa oposição intolerante, que só pensa nela, que é individualista, que não pensa no povo do Ceará e de Fortaleza, essa oposição nós rebateremos sempre", disse Camilo.

Em segundo momento, o governador acusou a oposição de disseminar, diariamente, fake news em suas redes sociais. "Todo dia é fake news nas redes sociais do governador, todo dia. E eu digo a eles que a minha resposta é continuar trabalhando cada vez mais pelo povo de Fortaleza do Ceará. Me desculpa o desabafo, mas é impressionante", completou o petista.

Ainda sobre o assunto, o chefe do Executivo estadual pediu que, ao invés dos ataques, seus adversários procurassem "construir uma vida política com honestidade, debate e seriedade". "Essa é a forma de fazer política", concluiu.

No evento, Camilo esteve ao lado de apoiadores políticos, entre eles o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) e sua vice, Izolda Cela, ambos cotados como possíveis candidatos à sua sucessão em 2022.

Como maior nome da oposição até o momento, está o deputado federal Capitão Wagner (Pros). No dia 7 de setembro, o parlamentar voltou a garantir sua candidatura ao Governo durante evento na Praça Portugal, no bairro Aldeota. Ele esteve em uma das manifestações organizadas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em abril deste ano, Camilo usou as redes sociais para também endossar criticas aos seus opositores no Ceará. Na ocasião, ele afirmou que o grupo de "oposição odienta" parasse de "espalhar fake news e estimular o ódio", e usasse o tempo para "ajudar aos cearenses".





Faço um apelo para aqueles que tem feito oposição odienta, postando mentiras em suas redes sociais todos os dias, que usem um pouco do tempo para ajudar aos cearenses neste momento difícil. Parem de espalhar Fake News e estimular o ódio! — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 21, 2021

