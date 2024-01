Homem é preso com mil papelotes de cocaína e dez kg de maconha em Pedra Branca

Agentes da Polícia Militar do Ceará prenderam, na noite da última sexta-feira, 12, um homem suspeito de envolvimento com o crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no município de Pedra Branca, a 268 km de Fortaleza. Com o homem, foram encontrados cerca de mil papelotes de cocaína e quase dez kg de maconha.



A prisão do suspeito aconteceu quando uma viatura com agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) avistou um homem em uma motocicleta, que tentou fugir com a aproximação do veículo. Para tentar livrar o flagrante, o homem jogou o pacote com as drogas em via pública. No entanto, ele acabou sendo capturado.