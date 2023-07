Homem é encontrado após passar 50 dias desaparecido se alimentando de mel e maracujá

O homem de 39 anos que desapareceu durante uma viagem ao município de Pedra Branca foi encontrado, nessa segunda-feira, 24, após 50 dias de buscas. Ele teria passado esse período se alimentando apenas de maracujá e mel de abelha.

No dia 5 de junho, José Cristóvão Rodrigues da Costa, também conhecido como Zezinho, havia viajado de ônibus de São Paulo com destino à Pedra Branca, cidade onde a família mora. De acordo com familiares, José afirmou algumas vezes, durante o trajeto, que estaria sendo perseguido.

Antes de chegar ao destino final, José Cristóvão desceu do ônibus em uma das paradas, em Santa Cruz do Banabuiú, e fugiu sem levar as bagagens e oferecer mais informações.

Desde então, a Polícia Militar do Ceará, o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), além da população local, realizavam buscas na região.

Nesta segunda-feira, 24, após a família do desaparecido receber mais notícias, José foi encontrado no município de Independência.

Em entrevista ao repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, Antoniclé Rodrigues afirmou que recebeu informações sobre a localização do irmão após o contato de uma família que mora em um sítio da região. Segundo Antoniclé, a moradora da propriedade afirmou que José se aproximou do local e pediu ajuda aos donos da residência.

“Ela relatou que havia um rapaz na propriedade do marido dela, que é uma roça muito distante daqui. Fiz uma chamada de vídeo e ela nos explicou. Meu irmão se aproximou e pediu ajuda [...] Ele [dono do sítio] ofereceu comida. O dono da roça perguntou se ele era o rapaz que estava desaparecido e ele falou que sim, aí o meu irmão pediu ajuda”, contou.

José teria dado um documento de identificação ao dono do sítio e pediu para que o homem procurasse pelas irmãs no Facebook. Com a repercussão do caso, o proprietário logo encontrou uma das irmãs e informou sobre a localização do rapaz.

A irmã de José conta que ele teria passado a maior parte dos 50 dias desaparecido se alimentando de maracujá-do-mato e mel de abelha.



“Ele nos relatou que na primeira semana não comeu nada. Absolutamente nada. Tomou água duas vezes. Ele disse que viu o helicóptero à procura dele, ‘deu’ com a mão, mas eles não conseguiram ver ele. Ele nos relatou que se alimentou de muito maracujá-do-mato, mel de abelha e também de dois peixes que ele encontrou”, detalhou.

O homem estava internado no Hospital Municipal de Pedra Branca e recebeu alta nesta quarta-feira, 26. José está com a família e, de acordo com Antoniclé, precisa, com urgência, de tratamento psicológico e psiquiátrico, pois está com “mania de perseguição e muito assustado”.