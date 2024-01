Dupla esfaqueia mulher enquanto ela trabalhava em loja em Juazeiro do Norte

Após a mulher ficar inerte, um dos homens vasculha uma gaveta e o balcão da loja. Em poucos segundos, eles fogem, deixando a vítima em uma poça de sangue. Pela violência das imagens, O POVO opta por não reproduzir o vídeo.



A vítima foi socorrida ao Hospital Regional do Cariri, onde foi submetida a cirurgia finalizada durante a noite desta sexta. Ela foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou o Hospital.

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) qualificou a ocorrência como tentativa de homicídio, não como latrocínio.



“Equipes da Polícia Militar do Ceará estão em diligência e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, segue com as investigações com a finalidade de prender os suspeitos e elucidar o caso", informou a SSPDS.