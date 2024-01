PMCE realiza a prisão em flagrante de dois suspeitos em ações distintas em Maracanaú

Com ações realizadas nos bairros Pajuçara e Alto da Mangueira, ambos no município da Região Metropolitana de Fortaleza, policiais apreenderam armas de fogo, munições e uma quantidade de drogas

Durante uma busca no bairro Pajuçara, o Motopatrulhamento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) avistou uma ação suspeita de um homem perto de um veículo. Na abordagem, os militares encontraram no interior do carro um revólver calibre 38 e 16 munições de mesmo calibre.

Em ações distintas, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão em flagrante de dois homens que estavam com posse de armas de fogo no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza . A ação policial aconteceu na noite dessa quinta-feira, 11.

Outra ação de prisão em Maracanaú

Após denúncias sobre a presença de pessoas armadas no bairro Alto da Mangueira, na mesma noite dessa quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Com investigações pela área, os policiais avistaram o momento em que um homem jogou algo pela janela lateral de uma residência. Buscas começaram a ser feitas no local, e foi encontrado um revólver calibre 22, em posse de um homem de 35 anos, identificado como Alex Vieira do Nascimento. No lugar ainda foram achadas duas embalagens de maconha.

O suspeito do crime foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na cidade.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros crimes em que os suspeitos dos dois crimes possam estar envolvidos.