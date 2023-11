Homem flagrado em vídeo ao agredir mulheres é morto a tiros no Ceará

O vídeo das agressões teria sido registrado no fim de semana, e, na terça-feira, 31, o homem foi morto

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Um homem identificado como Elisfabio Mota Lima, 29 anos, foi morto nessa terça-feira, 31, na zona rural de Pedra Branca, a 268 km de Fortaleza. No fim de semana que antecedeu à morte, ele havia sido flagrado por meio em um vídeo agredindo duas mulheres.

De acordo com fontes policiais, o homem foi morto a tiros por dois homens em uma motocicleta, que fugiram em seguida. Após buscas, policiais prenderam um suspeito que seria o piloto da motocicleta, no entanto, o homem nega envolvimento no caso.

A Polícia investiga se há relação entre a morte de Elisfabio e o vídeo das agressões contra as duas mulheres.