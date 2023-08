Polícia Federal prende homem que se passava por médico em Pedra Branca

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de praticar exercício ilegal de medicina no município de Pedra Branca , a 268 quilômetros de Fortaleza . A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira, 29, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará (Ficco), da Polícia Federal (PF).

Na Vara Judicial de Pedra Branca, o homem ainda é réu pela prática de crimes de extorsão e ameaça no órgão judicial. Na prisão, as ações policiais na Ficco contaram com a participação do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Entenda o que é a Ficco



A Ficco é uma Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará, que é composta pela PF, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).