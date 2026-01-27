Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' recebe duas indicações ao Bafta 2026

'O Agente Secreto' recebe duas indicações ao Bafta 2026

A premiação britânica do cinema entregará suas estatuetas em 22 de fevereiro
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filme brasileiro "O Agente Secreto" recebeu duas indicações ao Bafta, a premiação britânica do cinema, que entregará suas estatuetas em 22 de fevereiro.

O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho disputa os prêmios nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e roteiro original. Na semana passada, "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar (melhor filme, filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e direção de elenco).

Leia mais

Bafta 2026: quem são os indicados?

Os filmes americanos "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores" receberam o maior número de indicações ao Bafta.

O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson e que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, lidera a disputa com 14 indicações.

Leia mais

Por sua vez, "Pecadores", de Ryan Coogler, um filme que mistura gêneros e aborda o segregacionismo dos anos 1930 nos Estados Unidos, foi indicado em 13 categorias.

"Hamnet" e "Marty Supreme" receberam 11 indicações cada.

A lista de candidatos ao Bafta é muito similar a do Oscar, na qual "Pecadores" recebeu 16 indicações (recorde histórico) e "Uma Batalha Após a Outra", 13.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar