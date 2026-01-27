'O Agente Secreto' recebe duas indicações ao Bafta 2026

Foto Still do filme Agente Secreto com Wagner Moura. Em temporada de premiações, o longa-metragem brasileiro foi indicado também ao Bafta 2026 / Crédito: VICTOR JUCA/DiVULGAÇÃO

O filme brasileiro "O Agente Secreto" recebeu duas indicações ao Bafta, a premiação britânica do cinema, que entregará suas estatuetas em 22 de fevereiro. O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho disputa os prêmios nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e roteiro original. Na semana passada, "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar (melhor filme, filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e direção de elenco).

Bafta 2026: quem são os indicados? Os filmes americanos "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores" receberam o maior número de indicações ao Bafta. O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson e que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, lidera a disputa com 14 indicações. Leia mais Saiba onde assistir aos indicados ao Oscar 2026 de Melhor Filme Sobre o assunto Saiba onde assistir aos indicados ao Oscar 2026 de Melhor Filme