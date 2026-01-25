Brasileiro se declara culpado por agredir agentes federais em operação de imigração nos EUA

O ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) vem sendo alvo de controvérsias no Governo Trump / Crédito: Christopher Dilts

Um brasileiro de 25 anos se declarou culpado por agressão a agentes federais dos Estados Unidos durante uma operação de imigração realizada em Connecticut. A informação foi divulgada pela Procuradoria do Distrito de Connecticut, ligada ao Departamento de Justiça norte-americano.

Segundo o órgão, Luis Peterson Rohr Ferreira Borges, cidadão brasileiro, admitiu em juízo a prática do crime de agressão a oficial federal. A confissão ocorreu em audiência realizada em Hartford, diante do juiz Vernon D. Oliver.

A sentença está marcada para 16 de abril e a pena máxima prevista é de até um ano de prisão.



De acordo com documentos judiciais citados pela Procuradoria, Borges foi abordado por agentes federais no dia 25 de junho de 2025, na região da Zion Street, em Hartford, durante o cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo Departamento de Segurança Interna (DHS). O mandado estava relacionado à permanência irregular no país, em violação à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos.

Ainda segundo a versão apresentada pelas autoridades, o brasileiro teria resistido à prisão e agredido agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante o transporte até um prédio federal. As circunstâncias do episódio constam no processo criminal federal ao qual ele se declarou culpado.

