Brasileiro se declara culpado por agredir agentes federais em operação de imigração nos EUA

Brasileiro se declara culpado por agredir agentes federais em operação de imigração nos EUAUm brasileiro de 25 anos admitiu em juízo ter agredido agentes do ICE durante uma prisão em Connecticut, nos EUA, segundo a Procuradoria federal
Um brasileiro de 25 anos se declarou culpado por agressão a agentes federais dos Estados Unidos durante uma operação de imigração realizada em Connecticut. A informação foi divulgada pela Procuradoria do Distrito de Connecticut, ligada ao Departamento de Justiça norte-americano.
Segundo o órgão, Luis Peterson Rohr Ferreira Borges, cidadão brasileiro, admitiu em juízo a prática do crime de agressão a oficial federal. A confissão ocorreu em audiência realizada em Hartford, diante do juiz Vernon D. Oliver.
A sentença está marcada para 16 de abril e a pena máxima prevista é de até um ano de prisão.
De acordo com documentos judiciais citados pela Procuradoria, Borges foi abordado por agentes federais no dia 25 de junho de 2025, na região da Zion Street, em Hartford, durante o cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).
O mandado estava relacionado à permanência irregular no país, em violação à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos.
Ainda segundo a versão apresentada pelas autoridades, o brasileiro teria resistido à prisão e agredido agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante o transporte até um prédio federal. As circunstâncias do episódio constam no processo criminal federal ao qual ele se declarou culpado.
Borges permanece detido desde a data da prisão. Além do processo federal, ele responde a ações na Justiça estadual de Connecticut, decorrentes de uma prisão anterior, em setembro de 2023.
Nesse caso, as acusações continuam em tramitação e incluem agressão e resistência à autoridade, entre outros crimes, conforme registros judiciais.
O papel do ICE
O ICE é o órgão responsável pela aplicação das leis de imigração no território dos Estados Unidos, atuando em detenções administrativas, prisões criminais e processos de deportação. Nos últimos meses, a agência tem ampliado suas operações, em meio a mudanças na política migratória do país.
Dados divulgados pelo Departamento de Segurança Interna e compilados por veículos de imprensa indicam que, até o fim de 2025, as ações do ICE resultaram em centenas de milhares de detenções e prisões em todo o país, incluindo tanto pessoas com antecedentes criminais quanto imigrantes sem histórico criminal, segundo a classificação adotada pelo próprio órgão.
Especialistas apontam que o aumento das operações tem impacto direto sobre comunidades imigrantes e sobre o sistema judiciário, ao mesmo tempo em que reforça o debate público sobre os limites e os métodos da política migratória nos Estados Unidos.