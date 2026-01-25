Trump elogia aliado que saiu em defesa do ICE em meio aos protestos em Minneapolis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou neste domingo, 25, a entrevista do deputado republicano James Comer, após o congressista de Kentuchy afirmar, em tom irônico, que Trump deveria considerar remover os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) de Minneapolis em meio às grandes manifestações que ocorrem na cidade.

"Comer foi excelente em sua entrevista nesta manhã. Ele disse tudo sobre Minnesota e muitos outros temas de interesse. Jamie está fazendo um trabalho fantástico!", elogiou Trump em postagem no seu perfil na Truth Social.