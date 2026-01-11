Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretária de Trump acusa democratas de incentivar violência após morte de mulher baleada por agente do ICE

Secretária de Trump acusa democratas de incentivar violência após morte de mulher baleada por agente do ICE

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, acusou neste domingo (11) políticos democratas de promover a violência contra agentes de imigração, em meio aos protestos pela morte de uma mulher baleada por um desses agentes em Minneapolis.

Desde a quarta-feira, quando ocorreu o incidente, há manifestações em todo o país pela morte de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos. Um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) atirou nela durante uma operação.

Noem insistiu na narrativa da Casa Branca de que Good era "uma terrorista doméstica" e que o agente agiu em legítima defesa.

"Os fatos da situação são que o veículo foi usado como arma e atacou o agente. Ele se defendeu e defendeu as pessoas ao seu redor [...] Isso é um ato de terrorismo doméstico", reiterou Noem em entrevista à CNN.

Ela também criticou o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey: "Eles incentivaram a destruição e a violência que vimos em Minneapolis nos últimos dias."

Os dois democratas questionaram a postura do governo federal. Frey criticou o fato de as autoridades locais terem sido excluídas da investigação conduzida pelo FBI.

"A investigação deve ser neutra e imparcial, com verificação dos fatos", disse Frey à CNN.

"Claro que é preciso fazer cumprir as leis, mas também existe a obrigação de aplicá-las e conduzir o trabalho de fiscalização de forma constitucional", acrescentou.

rh/eml/md/mlm/lb/mr/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar