Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

De acordo com o site do Departamento de Estado, os EUA dispõe de duas categorias de vistos: não imigrante e imigrante. A primeira categoria é destinada a viagens temporárias, como atletas em competições, visitantes a negócios e estudantes. Já o visto de imigrante é emitido para quem deseja residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou trabalha de forma permanente no país.

Veja a lista completa abaixo:

Afeganistão

Albânia

Argélia

Antígua e Barbuda

Armênia

Azerbaijão

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Butão

Bósnia

Brasil

Mianmar

Camboja

Camarões

Cabo Verde

Colômbia

Costa do Marfim

Cuba

República Democrática do Congo

Dominica

Egito

Eritreia

Etiópia

Fiji

Gâmbia

Geórgia

Gana

Granada

Guatemala

Guiné

Haiti

Irã

Iraque

Jamaica

Jordânia

Cazaquistão

Kosovo

Kuwait

Quirguistão

Laos

Líbano

Libéria

Líbia

Macedônia

Moldávia

Mongólia

Montenegro

Marrocos

Nepal

Nicarágua

Nigéria

Paquistão

República do Congo

Rússia

Ruanda

São Cristóvão e Névis

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas

Senegal

Serra Leoa

Somália

Sudão do Sul

Sudão

Síria

Tanzânia

Tailândia

Togo

Tunísia

Uganda

Uruguai

Uzbequistão

Iêmen

A publicação do Departamento de Estado informou que está suspensa a emissão de vistos de imigrante. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não especificou se a medida se aplica a todos os vistos ou se há alguma exceção.

*Com informações da Associated Press.

