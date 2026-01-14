Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

De acordo com o site do Departamento de Estado, os EUA dispõe de duas categorias de vistos: não imigrante e imigrante. A primeira categoria é destinada a viagens temporárias, como atletas em competições, visitantes a negócios e estudantes. Já o visto de imigrante é emitido para quem deseja residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou trabalha de forma permanente no país.