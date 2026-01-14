Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados UnidosA informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.
De acordo com o site do Departamento de Estado, os EUA dispõe de duas categorias de vistos: não imigrante e imigrante. A primeira categoria é destinada a viagens temporárias, como atletas em competições, visitantes a negócios e estudantes. Já o visto de imigrante é emitido para quem deseja residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou trabalha de forma permanente no país.
Veja a lista completa abaixo:
Afeganistão
Albânia
Argélia
Antígua e Barbuda
Armênia
Azerbaijão
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Butão
Bósnia
Brasil
Mianmar
Camboja
Camarões
Cabo Verde
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
República Democrática do Congo
Dominica
Egito
Eritreia
Etiópia
Fiji
Gâmbia
Geórgia
Gana
Granada
Guatemala
Guiné
Haiti
Irã
Iraque
Jamaica
Jordânia
Cazaquistão
Kosovo
Kuwait
Quirguistão
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
Macedônia
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Marrocos
Nepal
Nicarágua
Nigéria
Paquistão
República do Congo
Rússia
Ruanda
São Cristóvão e Névis
Santa Lúcia
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Somália
Sudão do Sul
Sudão
Síria
Tanzânia
Tailândia
Togo
Tunísia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão
Iêmen
A publicação do Departamento de Estado informou que está suspensa a emissão de vistos de imigrante. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não especificou se a medida se aplica a todos os vistos ou se há alguma exceção.
