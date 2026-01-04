Venezuela: Brasil reconhece governo interino de Delcy Rodríguez

Brasil reconhece governo da vice-presidente da Venezuela, Delcy RodríguezApós captura de Nicolás Maduro e de sua esposa na madrugada de sábado, 3, a Venezuela está sob vigilância dos Estados Unidos
Após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o Brasil reconheceu o governo da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência temporariamente, como legítimo.
“Na ausência do atual presidente Maduro, é a vice. Ela está como presidente interina”, confirmou a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura Rocha, em coletiva de imprensa deste sábado, 3.
Nicolás Maduro estava no poder desde 2013, assumindo a posição de presidente após a morte e saída de Hugo Chávez do poder.
Os Estados Unidos invadiram a Venezuela na madrugada deste sábado, 3, e capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, por uma operação do exército norte-americano. A ofensiva deixou parte da capital, Caracas, sem energia elétrica.
No momento, o país está sendo governado pelos EUA, com envio de tropas quando necessário. Apesar disso, ainda não está claro como as autoridades americanas desejam exercer o poder no território venezuelano.
Em coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, seu resort na Flórida, neste sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, informou que vão “governar o país até que possamos realizar uma transição segura, adequada e sensata”.
No entanto, as autoridades locais seguem atuando e o governo venezuelano continua em funcionamento, mesmo que sob vigilância estadunidense.
Enquanto os ataques acontecem, Maduro e sua esposa foram retirados da Venezuela por navio. Com destino a Nova York, ficarão no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn e serão julgados pelo Distrito Sul na segunda-feira, 5.
O casal é acusado de conspiração de narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de armas de destruição em massa.