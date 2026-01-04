Venezuela: Brasil reconhece governo interino de Delcy Rodríguez

Após 13 anos de governo de Nicolás Maduro, sua vice-presidente, Delcy Rodríguez é reconhecida para presidência interina / Crédito: AFP

Após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o Brasil reconheceu o governo da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência temporariamente, como legítimo. “Na ausência do atual presidente Maduro, é a vice. Ela está como presidente interina”, confirmou a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura Rocha, em coletiva de imprensa deste sábado, 3.