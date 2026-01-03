Trump: operação é um aviso a quem ameaçar soberania dos EUA

"Outros presidentes podem ter faltado coragem ou algo assim para defender a América. Mas eu nunca permitirei que terroristas e criminosos atuem impunemente contra os Estados Unidos. Esta operação extremamente bem-sucedida deve servir como um aviso a qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque vidas americanas em perigo", disse Trump, logo depois de anunciar que os EUA passariam a tomar controle total da Venezuela até que se possa fazer uma transição segura de poder.

"Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, iniciativa e habilidade americanos. E o regime socialista roubou isso de nós durante administrações anteriores, roubou pela força. Isso constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Uma infraestrutura petrolífera gigantesca foi tomada como se fôssemos bebês, e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo. A América nunca permitirá que potências estrangeiras roubem nosso povo ou nos empurrem para fora do nosso próprio hemisfério. Foi isso que fizeram", destacou Trump.

O presidente dos EUA enumerou uma série de acusações contra Maduro, sobretudo relacionadas a suposto envolvimento com narcotráfico e uma suposta apreensão unilateral de petróleo, ativos e plataformas dos EUA. Trump também citou o apoio do venezuelano a outros países que seriam hostis aos EUA, sem citar quais.

"Sob o agora deposto ditador Maduro, a Venezuela passou a hospedar cada vez mais adversários estrangeiros em nossa região e a adquirir armas ofensivas ameaçadoras que poderiam colocar em risco interesses e vidas dos Estados Unidos. E eles usaram essas armas ontem à noite. Usaram essas armas ontem à noite, potencialmente em conluio com os cartéis que operam ao longo da nossa fronteira", prosseguiu.