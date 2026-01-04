Um dia após deposição de Maduro, capital da Venezuela amanhece calma e comércio fica fechado

Uma calma tensa prevaleceu na Venezuela neste domingo, um dia após o presidente do país, Nicolás Maduro, ser deposto e capturado em uma operação militar americana. A capital, Caracas, tinha poucos veículos circulando, com lojas de conveniência, postos de gasolina e outros negócios majoritariamente fechados.

Um dia antes, filas se formaram em lojas e fora de postos de gasolina enquanto venezuelanos estocavam produtos caso ocorresse alguma tensão prolongada. Estradas tipicamente cheias de corredores e ciclistas estão em grande parte vazias, e o palácio presidencial da Venezuela é guardado por civis armados e membros das forças armadas.