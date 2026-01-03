Saiba como é o presídio de Nova York onde Maduro ficará preso

Maduro deve ser mantido no Centro de Detenção Metropolitano, da cidade de Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos / Crédito: Reprodução/ AP/Yuki Iwamura

Os EUA levaram Maduro e sua esposa depois do ataque na capital Caracas, e outros três estados da Venezuela na madrugada de hoje, 3. O governo de Donald Trump o acusa de chefiar um cartel de drogas e cometer atos de terrorismo. Em Nova York, Maduro poderá enfrentar acusações de tráfico de drogas, porte de armas e atos de terrorismo, em Manhattan. Maduro deve ser mantido no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, em inglês) do Brooklyn, onde esteve preso Joaquín “El Chapo” Guzmán — líder de uma das maiores organizações criminosas do México — antes da sentença de prisão perpétua. A penitenciária tomou medidas especiais para abrigar El Chapo, que já havia fugido de outras prisões no México anos atrás.

Por isso, ainda não há certeza se os EUA arriscarão manter o presidente de outro país no local e aumentar as preocupações com a segurança que vão além dos detentos e dos funcionários do centro de detenção. Instalado com capacidade para hospedar 1775 pessoas, o presídio manteve uma população média diária nos últimos 12 meses de 1346, segundo o site oficial do governo dos EUA. Já o número de detentos admitidos na unidade nos últimos 12 meses cuja permanência na unidade foi de 72 horas ou mais, corresponde a 3103.