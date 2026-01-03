Venezuela retira bloqueios e reabre fronteira com o Brasil

￼Policiais e militares reforçam a segurança na fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima, após retirada dos bloqueios / Crédito: Nelson Almeida/ AFP

A fronteira entre o Brasil e a Venezuela começou a ser reaberta no início da tarde deste sábado, 3, segundo informações repassadas pela Polícia Militar de Roraima. Todo o efetivo disponível foi deslocado para a região, com apoio do Exército Brasileiro, para garantir a segurança e o controle da passagem. Por volta das 12h50, equipes que atuam no local relataram que a guarda venezuelana retirou os cones que bloqueavam a via no lado do país vizinho. O gesto indica flexibilização no controle fronteiriço.

O prefeito de Pacaraima, Walderi D'Avila, afirmou que o momento é de observação e cautela. "Estamos aguardando os próximos dias para entender como a situação vai se comportar. A preocupação existe, principalmente com um possível aumento no fluxo migratório", destacou. De acordo com a prefeitura, a estrutura de acolhimento segue preparada caso haja nova onda migratória. A avaliação é que, com a captura de Nicolás Maduro, o cenário pode permanecer estável, mas a definição real deve ocorrer até o início da próxima semana. A crise é acompanhada com atenção especial em Roraima, que historicamente sofre impactos diretos de instabilidades na Venezuela, sobretudo no fluxo migratório e na pressão sobre serviços públicos. O governador de Roraima Antonio Denarium (Progressistas) informou que mantém contato permanente com órgãos federais para monitorar a situação e prevenir reflexos mais graves na fronteira.