Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que presidente colombiano deveria 'cuidar do próprio traseiro'

Trump diz que presidente colombiano deveria 'cuidar do próprio traseiro'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (3) que seu par da Colômbia, Gustavo Petro, deveria "cuidar do próprio traseiro" após a operação militar para capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. 

"Ele está produzindo cocaína e a estão enviando para os Estados Unidos, então sim, ele tem que cuidar do próprio traseiro", disse Trump em uma coletiva de imprensa ao se referir ao mandatário de esquerda colombiano, com quem tem trocado hostilidades nos últimos meses. 

Petro classificou as ações de Washington como um "ataque à soberania" da América Latina e afirmou que provocariam uma crise humanitária.

dk/jz/dga/cr/mar/am/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar