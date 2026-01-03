Trump diz que EUA vão controlar e vender petróleo da Venezuela

Trump diz que EUA vão controlar e vender petróleo da VenezuelaO presidente afirma que a Venezuela produzia muito abaixo de seu potencial e que, sob controle dos EUA, o petróleo voltará a dar força ao País
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 3, que o País passará a controlar a produção e a venda do petróleo venezuelano, transformando-o novamente em um grande exportador de energia.
Trump afirmou que a operação que resultou na prisão de Nicolás Maduro não altera apenas o cenário político interno da Venezuela, mas também reposiciona o País no tabuleiro geopolítico internacional, especialmente nas relações com potências como Irã, China e Rússia.
Ao ser questionado sobre o interesse do Irã na Venezuela, Trump minimizou possíveis tensões diplomáticas e afirmou que o foco de seu governo será econômico.
Leia mais
"Estamos no negócio do petróleo", disse o presidente, ao declarar que os Estados Unidos venderão o petróleo venezuelano a outros países, inclusive àqueles que já mantinham relações energéticas com Caracas.
Trump afirmou que, sob o governo Maduro, a Venezuela produzia volumes muito abaixo de sua capacidade devido à precariedade da infraestrutura.
Com a reconstrução do setor petrolífero, segundo ele, a produção será ampliada de forma significativa, permitindo a exportação em "quantidades muito maiores" para diversos países ao redor do mundo.
Em relação à China e à Rússia, o presidente indicou que a venda de petróleo não será usada como instrumento de isolamento diplomático.
"Não vamos dizer que não venderemos", afirmou, sinalizando uma abordagem pragmática baseada no mercado internacional de energia. Segundo Trump, novos compradores devem surgir à medida que a produção venezuelana seja recuperada.