Trump diz que EUA vão controlar e vender petróleo da Venezuela

O presidente afirma que a Venezuela produzia muito abaixo de seu potencial e que, sob controle dos EUA, o petróleo voltará a dar força ao País

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou neste sábado, 3, que o País passará a controlar a produção e a venda do petróleo venezuelano, transformando-o novamente em um grande exportador de energia.

Trump afirmou que a operação que resultou na prisão de Nicolás Maduro não altera apenas o cenário político interno da Venezuela, mas também reposiciona o País no tabuleiro geopolítico internacional, especialmente nas relações com potências como Irã, China e Rússia.

Ao ser questionado sobre o interesse do Irã na Venezuela, Trump minimizou possíveis tensões diplomáticas e afirmou que o foco de seu governo será econômico.

"Estamos no negócio do petróleo", disse o presidente, ao declarar que os Estados Unidos venderão o petróleo venezuelano a outros países, inclusive àqueles que já mantinham relações energéticas com Caracas.