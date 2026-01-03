Controle da Venezuela, recados a Cuba e Colômbia e crítica a Maria Corina: os pontos-chave do discurso de Trump após captura de Maduro

Getty Images Trump detalhou planos americanos para Venezuela em coletiva de imprensa O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um pronunciamento à nação neste sábado (3/1) após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro e o ataque em grande escala contra o país sul-americano. Em uma coletiva de imprensa na Flórida, ele afirmou que seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída e que os EUA ficarão no controle até que possam "realizar uma transição segura, adequada e criteriosa".

Explosões foram ouvidas na capital venezuelana, Caracas, a partir das 2h de sábado (3h no horário de Brasília). O governo da Venezuela denunciou o ataque como uma "agressão militar" dos Estados Unidos. Em seu discurso, Trump não esclareceu qual mecanismo exato usará para governar o país. O republicano sugeriu que uma equipe comandada pelos membros do seu governo, entre eles Rubio e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, deve trabalhar junta para administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.

"Estamos designando pessoas agora" e "vamos informar quem são essas pessoas", disse, ao ser pressionado por jornalistas sobre como funcionará o governo na Venezuela. Trump chamou Maduro de "ditador ilegítimo" responsável pela entrada de "quantidades colossais de drogas ilícitas mortais" nos EUA e o acusou de chefiar o Cartel de los Soles. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas — algo que Maduro nega. Após sua captura, Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações.

O presidente americano afirmou ainda que todas as figuras políticas e militares da Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com elas. "O povo venezuelano está livre novamente", disse. Reuters Durante o pronunciamento à imprensa, o presidente americano afirmou que a economia petrolífera na Venezuela está um "fracasso" e acrescentou que os EUA estão "prontos" para realizar um segundo ataque "muito maior" ao país, se necessário. "Não queremos que outra pessoa assuma o poder e nos deparemos com a mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto, vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa, e ela precisa ser criteriosa. Porque é isso que nos define."

Ele continuou dizendo que a "parceria" dos EUA com a Venezuela tornará o povo venezuelano "rico, independente e seguro". "Eles não vão mais sofrer", disse na coletiva de imprensa. Questionado por jornalistas se os EUA "administrarem" a Venezuela significaria tropas americanas em solo venezuelano, Trump não descartou a possibilidade de tropas americanas na Venezuela no futuro. "Vamos garantir que esse país seja administrado corretamente", afirmou.