EUA conduziram uma operação militar extraordinária na Venezuela, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em coletiva de imprensa neste sábado, 3, que o país conduziu uma operação militar extraordinária na Venezuela, após o ataque que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

"Este foi um dos mais impressionantes, eficazes e poderosos exemplos de poderio militar na história americana", disse. "Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem ou, francamente, em um curto período de tempo, tudo isso é bem feito em termos de capacidade militar", complementou.