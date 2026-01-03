EUA conduziram uma operação militar extraordinária na Venezuela, afirma Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em coletiva de imprensa neste sábado, 3, que o país conduziu uma operação militar extraordinária na Venezuela, após o ataque que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.
"Este foi um dos mais impressionantes, eficazes e poderosos exemplos de poderio militar na história americana", disse. "Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem ou, francamente, em um curto período de tempo, tudo isso é bem feito em termos de capacidade militar", complementou.
Vamos enviar nossas grandes empresas petrolíferas americanas
Trump na mesma ocasião que irá enviar grandes empresas de petróleo norte-americanas para a Venezuela.
"Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um desastre, um desastre total por um longo período de tempo. Eles não estavam produzindo quase nada em comparação ao que poderiam estar produzindo e ao que poderia ter acontecido. Vamos ter nossas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo. Vão em frente, gastem bilhões", completou.