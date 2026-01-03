Invasão na Venezuela partiu de 20 bases e usou 150 aeronaves

Operação militar dos EUA mobilizou aeronaves e forças especiais para capturar Nicolás Maduro em Caracas / Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos (EUA), general Daniel Caine, detalhou neste sábado, 3, em declaração à imprensa, todo o processo de preparação e execução da invasão militar que resultou na captura do agora presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cília Flores. Ambos estariam, neste momento, custodiados em um navio da Marinha norte-americana e em deslocamento para Nova York. O efetivo empregado no ataque, que foi deflagrado ainda na noite desta sexta-feira, 2, contou com 150 aeronaves que partiram de 20 bases militares no continente.