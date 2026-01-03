Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornal

Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 40 pessoas, incluindo civis e soldados, morreram durante a operação de captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro neste sábado, 3, de acordo com o jornal americano The New York Times, segundo um alto funcionário venezuelano, que falou sob condição de anonimato.

Ainda de acordo com o NYT, mais de 150 aeronaves americanas foram enviadas para neutralizar as defesas aéreas da Venezuela, permitindo que helicópteros militares transportassem as tropas que atacaram a posição de Maduro.

O avião com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York. Maduro saiu algemado da aeronave e escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais. Ele vestia uma roupa cinza clara.

O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano saiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, e seguiu rumo aos Estados Unidos. O espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Também neste sábado, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.

Segundo Bondi, o ditador venezuelano e a primeira-dama, Cilia Flores - também detida pelas autoridades americanas -, foram formalmente acusados dos seguintes crimes: conspiração para narcoterrorismo; conspiração para tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; conspiração para posse de metralhadores.

Transporte por navio

Segundo Trump, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados em Caracas pelos agentes que participavam da ação dos EUA na Venezuela.

Ambos foram então levados por um helicóptero das Forças Armadas dos EUA até o Iwo Jima, um dos navios de guerra da Marinha dos EUA que estavam posicionados no mar do Caribe desde o fim do ano passado.

A embarcação tem ainda grande capacidade para projetar poder aéreo e terrestre em operações combinadas, contando com helicópteros, aviões e fuzileiros a bordo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar