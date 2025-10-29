Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crise climática avança mais rápido que ações de mitigação, alerta relatório internacional

Florestas, solos e oceanos estão cada vez menos capazes de absorver gases de efeito estufa, o que intensifica o aumento das temperaturas globais
Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
A crise climática está avançando em ritmo mais acelerado do que as medidas adotadas para combatê-la. Florestas, solos e oceanos — considerados drenos naturais de carbono — estão cada vez menos capazes de absorver gases de efeito estufa, o que intensifica o aumento das temperaturas globais.

Esse levantamento faz parte do relatório “10 New Insights in Climate Science 2025/2026”, elaborado pela The Earth League, consórcio internacional de cientistas e especialistas em clima. O estudo reúne os achados científicos mais recentes sobre o aquecimento global e contou com a participação de mais de 150 especialistas de diferentes países.

As contribuições foram analisadas e organizadas em dez tópicos principais, distribuídos em três eixos: as evidências da aceleração do aquecimento, os impactos observados e os caminhos para aprimorar as ações de mitigação.

Um dos principais alertas do estudo aponta que os recordes de temperatura registrados em 2023 e 2024 podem estar relacionados a um desequilíbrio energético da Terra (EEI). Esse desequilíbrio é impulsionado pela redução da reflexão da luz solar, causada pela diminuição das nuvens sobre os oceanos e ao recuo das camadas de gelo.

Segundo os cientistas, apenas o fenômeno El Niño não explica a intensidade das anomalias térmicas observadas nos últimos anos. A pesquisadora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília (UnB) e integrante da equipe que formulou o relatório, explica que a elevação das temperaturas já alimenta uma série de eventos extremos.

“O aumento contínuo do calor tem intensificado ondas de calor, secas, incêndios florestais, tempestades e inundações, com grandes perdas humanas e econômicas”, afirma.

Bustamante destaca que o aquecimento dos oceanos tem impactos profundos tanto ambientais quanto socioeconômicos, ameaçando comunidades costeiras com o avanço do nível do mar e afetando a biodiversidade marinha.

“Com águas mais quentes, o oceano absorve menos gás carbônico, reduzindo sua capacidade natural de equilibrar o clima”, explica.

A pesquisadora também alerta para a fragilidade dos drenos naturais de carbono, essenciais para conter o aquecimento global. “Esses ecossistemas estão perdendo força devido à degradação, poluição e às próprias mudanças climáticas. Precisamos reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa para facilitar sua recuperação”, pontua.

Entre os dez pontos destacados no relatório estão ainda o esgotamento de aquíferos subterrâneos, o aumento de surtos de doenças agravadas pelo calor, como a dengue, e o risco crescente de incêndios florestais.

Com esse cenário, Bustamante defende que as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) — compromissos voluntários assumidos pelos países para reduzir emissões — sejam revistas com metas mais ambiciosas.

“Se plenamente implementadas, as NDCs atuais reduziriam as emissões globais em apenas 5,9% até 2030, muito abaixo dos 42% necessários para limitar o aquecimento a 1,5°C”, destaca.

Com a aproximação da COP30 no próximo dia 10 e novembro, a cientista ressalta a importância de avançar em políticas públicas e financiamento climático, fortalecendo ações locais e globais. “Precisamos criar indicadores de progresso padronizados, monitorar a transição energética, restaurar florestas e proteger a biodiversidade”, reforça.

