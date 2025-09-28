Relatório alerta: Brasil é peça-chave para frear crise climática ao cortar emissões de metano

O Brasil tem mais de 70% de suas emissões de metano ligadas à agropecuária / Crédito: FERNANDA BARROS

Um relatório publicado na última terça-feira, 23, pelo Climate Crisis Advisory Group (CCAG), traz um alerta e uma oportunidade: cortar as emissões de metano é a forma mais rápida, barata e eficaz de frear o avanço da crise climática. O documento afirma que uma redução de 45% até 2030 pode evitar até 0,3°C de aquecimento, efeito crucial para limitar os impactos da mudança do clima.

Embora as atenções globais estejam concentradas no dióxido de carbono (CO₂), o estudo lembra que o metano responde por cerca de 30% do aquecimento já observado e tem um efeito mais de 80 vezes potente do que o CO₂. A diferença é que, ao permanecer apenas pouco mais de uma década na atmosfera, cada corte nas emissões gera um resultado quase imediato: um alívio perceptível em poucos anos. Brasil: entre risco e oportunidade O Brasil ocupa lugar central nesse desafio. Mais de 70% das emissões nacionais de metano vêm da agropecuária, sobretudo da criação de gado. Resíduos e energia completam a conta.

Essa configuração, destacam os autores, coloca o país tanto como um dos maiores riscos, quanto como uma das maiores oportunidades de liderança no combate climático. O relatório cita o programa federal “Zero Metano”, lançado em 2022, mas avalia que a iniciativa carece de metas claras e de mecanismos robustos de monitoramento. Sem avanços concretos, advertem os cientistas, a política pode se tornar apenas simbólica, em vez de se integrar a estratégias agrícolas e de uso da terra mais abrangentes. Energia, agricultura e resíduos: medidas de baixo custo O estudo lista ações de baixo custo e de impacto imediato em três frentes principais:

Energia Proibir o venting — liberação direta de metano na atmosfera.

Encerrar o flaring rotineiro — queima de gás em poços de petróleo e gás.

Estabelecer monitoramento rigoroso de vazamentos, com reparo imediato.

Garantir relatórios independentes e transparentes sobre emissões. Agricultura Fixar limites rígidos de intensidade de metano em grandes fazendas de corte e leite.

Exigir manejo responsável do esterco, com tratamento e armazenamento adequados.

Incentivar práticas alimentares que reduzam as emissões de ruminantes.

Apoiar pequenos produtores com infraestrutura, capacitação e recursos.

Diminuir emissões da produção de arroz e aquicultura com manejo sustentável. Resíduos Ampliar a coleta universal, reciclagem e desvio de materiais de aterros.

Impedir que resíduos orgânicos cheguem a lixões, destinando-os a compostagem, biogás ou biochar.

Reformar cadeias alimentares, reduzir desperdício e promover dietas de baixa emissão.

Envolver comunidades locais e trabalhadores informais em sistemas circulares de resíduos.

Monitorar rigorosamente aterros e investir em captura de metano. Freio de emergência A ecóloga Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília (UNB) e integrante do CCAG, avalia que o momento exige ação e visão estratégica. “A oportunidade de combater a mudança do clima por meio da redução das emissões de metano é também uma oportunidade de reformular nossos sistemas agroalimentares. Isso significa dar mais transparência sobre os impactos da cadeia de produção de alimentos, melhorar a sustentabilidade, garantir água e segurança alimentar, proteger a saúde e promover justiça social”, afirma.