Nova lei: quem tiver carteira suspensa não poderá dirigir em outros países

Objetivo das normas é zerar as mortes no trânsito europeu, seguindo exemplo de capitais como Helsinque, na Finlândia / Crédito: Reprodução/Freepik

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (21/10) novas regras para a obtenção da carteira de motorista nos países da União Europeia (UE), que incluem o compartilhamento de informações entre Estados-membros e a introdução de penalidades transfronteiriças. O objetivo da reforma, discutida desde 2023, é alcançar maior uniformidade em todo o bloco, especialmente em questões de segurança viária. Em 2024, cerca de 20 mil pessoas morreram em fatalidades de trânsito nos países da UE.

Na prática, um motorista que tiver a carteira suspensa por infração grave em um país, como dirigir sob efeito de álcool, envolver-se em acidentes fatais ou ultrapassar o limite de velocidade em mais de 50 km/h, também será privado de dirigir em outros Estados da UE, incluindo o que emitiu sua habilitação. "Para reduzir a condução imprudente no exterior, a retirada, suspensão ou restrição de uma carteira de motorista será comunicada ao país emissor, garantindo a aplicação transfronteiriça das penalidades”, informou o Parlamento em seu site. As autoridades nacionais deverão trocar informações sobre as decisões.