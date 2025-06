Tendência de motorhomes no Brasil: quem prefere morar em trailer a viver em casa?

"Mais do que querer morar num motorhome, a gente queria viajar. E viu que o motorhome era um estilo interessante", diz o casal Ale e Duda quanto a morar em um casa sobre rodas / Crédito: Reprodução / Instagram / @getoutsidebr

A vida em motorhomes tem se tornado uma escolha de vida para muitos brasileiros. Deixar para trás o modelo tradicional de moradia para viver sobre rodas é, para alguns, sinônimo de liberdade e propósito. Esse é o caso de Alessandro de Franceschi e Maria Eduarda Cardoso, Ale e Duda, que trocaram os escritórios de advocacia por uma rotina itinerante documentada para mais de 450 mil seguidores nas redes sociais.

"Mais do que querer morar num motorhome, a gente queria viajar", conta Ale. Em 2020, o casal embarcou para o Alasca e transformou um veículo em sua casa. "Desde então a gente não tem 'casa', a não ser o motorhome", completa. Motorhome: um novo estilo de vida Ale e Duda em sua casa. Crédito: Reprodução / Instagram / @getoutsidebr A adaptação ao novo estilo de vida exigiu mudanças radicais. "A gente morava em um apartamento e teve que vender muita coisa, porque estava mudando para sete metros quadrados", conta Duda. Para eles, os benefícios logo superaram o desafio do desapego: "Tem liberdade e flexibilidade. Chegamos em um lugar? Se gostamos, ficamos. Se não gostamos, partimos".

Entre os principais aprendizados, estão a consciência ecológica e a autossuficiência. "Você fica consciente sobre consumo: água é limitada, energia elétrica é limitada. Os seus resíduos vão para uma caixa que fica no carro, então você tem que fazer a gestão disso. Com o motorhome, tudo é mais simples. Nosso estilo de vida mudou", reflete Duda. A rotina do casal envolve estratégias para manter a autonomia. "Hoje a nossa energia vem basicamente de painéis solares e do alternador do carro. A água a gente abastece em postos, campings ou locais públicos", diz Ale.

Além disso, a infraestrutura mínima é fundamental: geladeira, bomba d'água e o porta-pote são itens considerados indispensáveis. A conectividade também evoluiu: "Depois que a Starlink veio, foi uma mudança bem significativa. Hoje em dia você tem internet em absolutamente qualquer lugar."