Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Um britânico acusado de avançar com o carro contra uma multidão em maio, durante a celebração do título do Liverpool naa Premier League, se declarou inocente nesta quinta-feira (4) das acusações apresentadas contra ele.

Paul Doyle, de 53 anos e pai de três filhos, foi acusado de causar ferimentos intencionais em 11 pessoas, de tentar ferir outras 18, assim como de violência e direção perigosa.

Este ex-militar da Marinha Real, que participou por videoconferência da audiência no Tribunal da Coroa de Liverpool, da prisão onde está detido, declarou-se inocente de 31 acusações.

Em 26 de maio, quando milhares de torcedores do Liverpool participavam do desfile para celebrar o título do clube no campeonato inglês, o carro de Doyle entrou em uma rua que havia acabado de ser reaberta para a passagem de uma ambulância, segundo a investigação.

Naquele momento, o carro do acusado foi cercado por uma multidão de torcedores do Liverpool, sendo alguns deles agressivos.

O motorista deu ré, para então acelerar, fazendo ziguezagues e atropelando pessoas em ambos os lados da rua, causando 134 feridos, de acordo com um relatório da polícia de Merseyside, o condado onde se localiza Liverpool.

Segundo o promotor Philip Astbury, durante a primeira audiência do acusado, Doyle avançou "deliberadamente" contra a multidão, usando seu carro "como uma arma".

A data provisória para o julgamento, que pode durar de três a quatro semanas, está marcada para 24 de novembro.

