Nobel 2025: quem ganhou na Medicina e as próximas categorias

Os cientistas Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi foram os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina 2025; veja como / Crédito: Jonathan NackstrandAFP

O Prêmio Nobel 2025 acontece nesta semana, entre os dias 6 e 10 de outubro, com outra láurea, honras dadas ao vencedor, sendo divulgada na segunda, 13. Os ganhadores da categoria de Medicina foram anunciados nesta segunda, 6. Os americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi fizeram descobertas sobre a tolerância imune periférica, responsável pelo impedimento de ataque aos próprios tecidos do corpo pelo sistema imunológico.

Apesar da divulgação dos vencedores, a cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 10 de dezembro. A data marca o aniversário de morte de Alfred Nobel, químico sueco inventor da dinamite e da premiação. Leia mais Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump Sobre o assunto Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump Nobel 2025: confira o cronograma Além das honras mundiais, os vencedores de cada área levam 11 milhões de coroas suecas, que corresponde a US$ 1,2 milhão; confira as categorias de cada dia: Medicina: 6 de outubro (segunda-feira);

Física: 7 de outubro (terça-feira);

Química: 8 de outubro (quarta-feira);

Literatura: 9 de outubro (quinta-feira);

Paz: 10 de outubro (sexta-feira);

Economia: 13 de outubro (segunda-feira). A última será na Prefeitura de Oslo, na Noruega, enquanto as outras acontecerão na Stockholm Concert Hall, em Estocolmo, na Suécia.

Outros nomes importantes que também receberam a láurea foram o cientista Albert Einstein e líderes, como Nelson Mandela, Madre Teresa e Martin Luther King Jr. Os vencedores ganham cerca de R$ 6,2 milhões como prêmio; veja outras curiosidades sobre o Prêmio Nobel Crédito: Reprodução/The Nobel Prize Embora figuras como Maria da Penha e Chico Xavier tenham concorrido ou sido co-laureados, nenhum brasileiro chegou a ganhar.