Nobel 2025: quem ganhou na Medicina e as próximas categorias

Prêmio Nobel 2025: quem ganhou na Medicina e quais as próximas categoriasO prêmio de Medicina foi anunciado nesta segunda-feira, 6; saiba quem ganhou e quais serão as próximas categorias, além de como funciona a premiação
O Prêmio Nobel 2025 acontece nesta semana, entre os dias 6 e 10 de outubro, com outra láurea, honras dadas ao vencedor, sendo divulgada na segunda, 13.
Os ganhadores da categoria de Medicina foram anunciados nesta segunda, 6. Os americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi fizeram descobertas sobre a tolerância imune periférica, responsável pelo impedimento de ataque aos próprios tecidos do corpo pelo sistema imunológico.
Apesar da divulgação dos vencedores, a cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 10 de dezembro. A data marca o aniversário de morte de Alfred Nobel, químico sueco inventor da dinamite e da premiação.
Nobel 2025: confira o cronograma
Além das honras mundiais, os vencedores de cada área levam 11 milhões de coroas suecas, que corresponde a US$ 1,2 milhão; confira as categorias de cada dia:
- Medicina: 6 de outubro (segunda-feira);
- Física: 7 de outubro (terça-feira);
- Química: 8 de outubro (quarta-feira);
- Literatura: 9 de outubro (quinta-feira);
- Paz: 10 de outubro (sexta-feira);
- Economia: 13 de outubro (segunda-feira).
A última será na Prefeitura de Oslo, na Noruega, enquanto as outras acontecerão na Stockholm Concert Hall, em Estocolmo, na Suécia.
Vencedores do Prêmio Nobel de 2024
Assim como os anúncios deste ano, os vencedores de 2024 foram divulgados na segunda semana de outubro; confira quem são e o que fizeram para conquistar os prêmios:
- Medicina: Victor Ambros e Gary Ruvkun, dois biólogos americanos, realizaram pesquisas sobre as moléculas microRNA, responsáveis por regular os genes do corpo humano;
- Física: John Hopfield e Geoffrey Hinton, cientistas americano e canadense, respectivamente, fizeram descobertas e invenções do aprendizado de máquina, o “machine learning”, usando redes neurais para fixação de conteúdo. O avanço impulsiona o uso da Inteligência Artificial;
- Química: David Baker e John M. Jumper, dois cientistas americanos, com Demis Hassabis, pesquisador britânico, desenvolveram um sistema de Inteligência Artificial que prevê a forma das proteínas corporais;
- Literatura: Han Kang, escritora sul-coreana, recebeu o prêmio pelas suas obras, como o destaque “A Vegetariana”, de 2007, que expõem a fragilidade humana e confrontam traumas históricos por prosas intensas, segundo a Academia Sueca;
- Paz: A Organização japonesa Nihon Hidankyo ou Confederação Japonesa de Organizações de Vítimas de Bombas A e H, foi criada em 1956 pelos sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Foi reconhecida pelos seus esforços contra o uso de armas nucleares e educar o público sobre elas pelo compartilhamento das testemunhas da organização;
- Economia: os economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson estudaram sobre a diferença de prosperidade entre nações do mundo, analisando o papel das instituições.
Como funciona o Prêmio Nobel
Desde 1901, mais de mil prêmios foram concedidos. Foi criado por Alfred Nobel, que deixou um testamento com a sua fortuna para que uma premiação fosse criada para homenagear os que mais contribuíram para a humanidade no último ano.
Alguns dos principais destaques foram Marie Curie, pelas suas pesquisas sobre a radioatividade, por exemplo, e Linus Pauling, sobre ligações químicas, o que influenciou o estudo da biologia molecular e contribuiu para o desarmamento nuclear.
Outros nomes importantes que também receberam a láurea foram o cientista Albert Einstein e líderes, como Nelson Mandela, Madre Teresa e Martin Luther King Jr.
Embora figuras como Maria da Penha e Chico Xavier tenham concorrido ou sido co-laureados, nenhum brasileiro chegou a ganhar.
Todos os mencionados e os futuros ganhadores não foram ou poderão se candidatar ao prêmio. Os nomeados são decididos pelo Comitê do Nobel, por indicações da comunidade científica.
As especificações dizem que o prêmio pode ser concedido apenas à pessoas vivas. Entretanto, a Fundação Nobel, responsável por garantir que os desejos do fundador sejam realizados, ressalta que um prêmio póstumo seria possível apenas se o destinatário morrer depois do anúncio.
Além disso, pode ser co-laureado, permitindo que até três pessoas possam compartilhar o prêmio, como foi o caso do Prêmio Nobel de Medicina deste ano.