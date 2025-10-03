Casal recém-casado pede divórcio após brigas de cão e gato na Índia

Segundo o IndiaToday, a esposa alega que o cachorro do marido '' "late continuamente para o gato dela, deixando-o assustado e estressado, às vezes até se recusando a comer". / Crédito: HENRYK NIESTROJ/ADOBE STOCK

O amor pelos animais que um dia uniu um casal na Índia se transformou no motivo do pedido de separação menos de um ano após o casamento. O caso inusitado é o drama familiar enfrentado por dois recém-casados em Bhopal, região central do país, que não tiveram a identidade revelada. LEIA TAMBÉM | Nick, o cão que caminhou 12 km até o velório do tutor em Minas Gerais

Com oito meses de matrimônio, marido e esposa entraram com um pedido de divórcio no tribunal de família após as constantes brigas entre seus animais de estimação. As informações são do portal de notícias local IndiaToday. No início, as intrigas entre os pets não afetavam diretamente a relação do casal, mas logo os conflitos de “cão e gato” se transformaram em desavenças entre marido e mulher, abalando a convivência e a estabilidade da relação. LEIA MAIS | Saiba passo a passo de como proceder ao perder seu gato ou cachorro Foto de apoio ilustrativo: Gato olhando para peixes em um aquário Crédito: Adobe Stock

Antes do casamento, o amor pelos animais foi o ponto de conexão entre o homem, morador de Bhopal, que já tinha um cachorro, um coelho e um aquário, e a mulher, de Uttar Pradesh, tutora de um gato. A partir da rotina conjunta, porém, a realidade não foi como eles haviam previsto. Conforme reportagem do IndiaToday, a esposa alega que o cachorro do marido “late continuamente para o gato dela, deixando-o assustado e estressado, às vezes até se recusando a comer”. O marido, por sua vez, argumenta que o gato da mulher “frequentemente se senta perto do aquário e fica observando os peixes” e “já se tornou violento com o cachorro diversas vezes”.

Em meio às brigas constantes dos animais, os outrora apaixonados, passaram a não reconhecer mais um no outro os motivos que os levaram a se casarem. Pedido de divórcio chega em tribunal da Índia após pets dos recém-casados não se darem bem Foto de apoio ilustrativo: Casal em mesa de conciliação durante processo de divórcio Crédito: Adobe Stock O caso chegou ao tribunal de família da Índia e foi encaminhado para uma rodada de aconselhamento. O conselheiro responsável, Shail Awasthi, afirmou que "as disputas pelos bichos já duram algum tempo".