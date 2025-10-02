China e Índia retomam voos diretos entre os países pela primeira vez desde 2020

A China e a Índia acordaram a retomada dos serviços aéreos diretos entre os países até o fim de outubro de 2025, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Ministério das Relações Exteriores indiano. Segundo o texto, a medida acontece depois de discussões de nível técnico entre autoridades de aviação civil das duas nações.

"Este acordo das autoridades de aviação civil facilitará ainda mais o contato entre as pessoas entre a Índia e a China, contribuindo para a normalização gradual das trocas bilaterais", afirma.

Os trechos diretos entre os dois países estavam suspensos desde 2020. A China e a Índia têm reduzido as tensões e buscado restabelecer o diálogo, após a série de tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump.