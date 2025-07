Entenda o megaprojeto de Trump, estopim de crise com Elon Musk e aprovado no Senado

Elon Musk ao lado de Donald Trump durante a campanha / Crédito: Anna Moneymaker / AFP

O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira (1º/7) o megapacote orçamentário proposto pelo presidente Donald Trump. Votado por margem estreita, o projeto prevê cortes fiscais, aumento do teto da dívida, expansão nos gastos com defesa e mudanças em políticas de energia e assistência social. O texto ainda será analisado pela Câmara.

A medida foi o estopim público do rompimento entre Trump e o magnata Elon Musk, que deixou o governo no fim de maio. No dia em que o Senado aprovou o projeto, o presidente não descartou deportar o bilionário. Ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas, ele disse que a questão teria de ser analisada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Denominada por Trump de “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), a proposta é considerada central na estratégia do governo Trump para consolidar a base política antes das eleições de meio de mandato. O presidente pretende sancionar a medida até 4 de julho, em alusão ao feriado da Independência. O projeto foi aprovado no Senado por 51 votos a 50, com desempate do vice-presidente JD Vance, que preside o Senado.

Entre os principais pontos está a manutenção de cortes tributários introduzidos em 2017, agora ampliados para incluir rendimentos de gorjetas e horas extras. A medida é vista por aliados como forma de estimular o consumo interno e a produtividade da força de trabalho americana em setores de menor renda.

O pacote também eleva em US$ 5 trilhões o teto da dívida pública dos EUA. Essa expansão abre espaço fiscal para novos gastos, principalmente em defesa, segurança de fronteira e infraestrutura. No entanto, críticos apontam riscos de descontrole fiscal e pressões sobre o sistema financeiro.

Um dos pontos mais controversos da proposta é a retirada de incentivos a fontes renováveis de energia. Foram eliminados créditos para veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas. Segundo a Casa Branca, o foco agora será em energia nuclear e combustíveis fósseis de “alto desempenho”.



Mesmo entre os republicanos, a proposta não teve consenso. Três senadores da base governista — Rand Paul, Thom Tillis e a própria Collins — votaram contra. Paul criticou o aumento do endividamento, enquanto Tillis demonstrou preocupação com os cortes em benefícios sociais.

Na Câmara dos Representantes, o texto enfrentará novas barreiras. Embora os republicanos detenham maioria, há divisões entre moderados e membros da ala mais conservadora. Parte deles exige ainda mais cortes em agências federais e uma política fiscal mais rígida.

Analistas do Congressional Budget Office (CBO) estimam que a aprovação final da medida poderá adicionar cerca de US$ 3,3 trilhões à dívida americana na próxima década. Essa projeção levanta preocupações entre investidores internacionais e agências de classificação de risco.