Musk deixa governo dos EUA, mas promete seguir próximo de Trump e do Doge

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira, 30, sua saída do cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), mas garantiu que o trabalho do órgão está longe do fim. "Esse não é o fim do Doge, é apenas o começo dele", afirmou o CEO da Tesla em coletiva na Casa Branca, ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump. "Estou confiante que veremos US$ 1 trilhão em economias com o Doge em breve", acrescentou.

Musk destacou que a equipe que montou seguirá no governo. "A equipe do Doge continuará fazendo um trabalho incrível", disse, ressaltando que pretende seguir próximo da gestão Trump. "Quero continuar apoiando o presidente Trump e a equipe do Doge. Continuarei visitando a Casa Branca como grande amigo e conselheiro de Trump", pontuou.