Trump e Musk trocam insultos e ameaças

Em torrente de mensagens, bilionário defende impeachment de Trump e associa presidente com pedófilo Jeffrey Epstein. Trump diz que Musk "enlouqueceu" e ameaça cortar contratos da SpaceX com governo.A tensão entre Elon Musk e o presidente Donald Trump escalou nesta quinta-feira (05/06) numa briga pública repleta de insultos e ameaças, escancarando a implosão da aliança política entre o bilionário e o republicano. Musk chegou a endossar nas redes uma mensagem que pedia o impeachment de Trump e associou o presidente ao notório pedófilo Jeffrey Epstein. Trump, por sua vez, disse que Musk "enlouqueceu" e ameaçou cancelar contratos das empresas do empresário com o governo americano. O terreno para a briga vinha sendo preparado nos últimos dias. Após deixar seu cargo no governo americano na semana passada, o proprietário da Tesla e da SpaceX passou a fazer críticas públicas ao projeto de lei de Orçamento de Trump que prevê cortes de impostos e aumento de gastos batizado pelo presidente como Big Beautiful Bill ("Projeto de lei grande e lindo"). Musk criticou veementemente a iniciativa, dizendo que aumentaria demasiadamente a dívida americana, de 36,2 trilhões de dólares (R$ 202 trilhões). O conjunto de medidas, também alvo de críticas pela oposição democrata e até por alguns parlamentares republicanos, é a principal prioridade legislativa do presidente. Trump evitou se manifestar por alguns dias, mas acabou rebatendo mais tarde na mesma medida as acusações de Musk. Na semana passada, Trump e Musk trocaram elogios em um evento no Salão Oval para marcar a saída do bilionário do governo, e ambos disseram que ele continuaria sendo um conselheiro de confiança do presidente. O clima de paz, porém, não duraria muito tempo. Prejuízos e processos legais Após ter sido um dos maiores doadores da campanha vitoriosa de Trump para voltar à Casa Branca, Musk assumiu o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), uma nova autarquia voltada para cortar gastos governamentais, eliminar burocracias e fazer uma "limpeza" na estrutura governamental dos EUA. O Doge eliminou milhares de empregos federais e cortou bilhões de dólares em ajuda humanitária no exterior e outros programas sociais, além de causar interrupções em agências federais e dar origem uma onda de processos judiciais. Os planos do empresário eram cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal, mas ele acabou deixando o cargo tendo reduzido apenas cerca de metade de 1% dos gastos totais. O envolvimento de Musk na política provocou protestos generalizados nas unidades da Tesla nos EUA e na Europa, o que fez as vendas da empresa despencarem enquanto os investidores se preocupavam com o fato de a atenção de Musk estar muito dividida. "Abominação repugnante" Na última terça-feira, Musk deu início a seus ataques contundentes ao projeto de lei de Trump, que chamou de uma "abominação repugnante" que aprofundaria o déficit federal. "Matem o projeto de lei", pediu aos congressistas americanos em postagem no X, a rede social de sua propriedade. Ele mencionou citações anteriores de Trump, na qual o republicano criticava o nível dos gastos federais. "Onde está esse cara hoje", questionou. Musk seguiu dizendo que concordava com os cortes planejados por Trump nos créditos para veículos elétricos – incluídos no projeto de lei – desde que os republicanos livrassem o projeto da "montanha de carne de porco nojenta" ou dos gastos supérfluos. Suas declarações ampliaram uma divisão dentro do Partido Republicano em torno das propostas de Trump, com potencial para ameaçar as perspectivas do projeto de lei no Senado. Analistas apartidários afirmam que o projeto de lei de Trump poderá, de fato, adicionar entre 2,4 a 5 trilhões de dólares à dívida pública do país. Musk "enloqueceu" Trump se manteve calado por alguns dias enquanto Musk criticava seu projeto de lei. Nesta quinta, porém, o presidente disse a repórteres no Salão Oval que estava "muito decepcionado" com Musk. "Vejam, Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se teremos mais", afirmou. Ele disse que as reclamações de Musk foram motivadas pela proposta de eliminação de créditos tributários ao consumidor para veículos elétricos, e sugeriu que o ex-aliado estaria chateado por sentir falta de trabalhar para ele. "Ele não é o primeiro", afirmou. "As pessoas deixam meu governo [...] e, em algum momento, sentem muita falta dele; alguns o abraçam e outros se tornam hostis." Mais tarde, após uma escalada nos ataques de Musk, Trump disse em postagem em sua rede social Truth Social que Musk "enlouqueceu". Ele disse que "a maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon". Musk rapidamente desferiu uma série de respostas mordazes no X. "Sem mim, Trump teria perdido a eleição", postou Musk. "Que ingratidão." O bilionário gastou quase 300 milhões de dólares na eleição de 2024 ao apoiar Trump e outros candidatos republicanos. Após contribuir enormemente para a campanha de Trump, Musk se tornou um dos conselheiros mais visíveis do presidente e estava frequentemente na Casa Branca. Uma disputa prolongada entre Trump e Musk pode dificultar ainda mais a manutenção do controle do Congresso pelos republicanos nas eleições de meio de mandato do próximo ano. Além de seus gastos de campanha, Musk tem um grande número de seguidores online e ajudou a conectar Trump outros barões da tecnologia e a doadores ricos. A troca de farpas fez com que as ações da Tesla caíssem 10%, atingindo o valor mais baixo desde fevereiro. "Hora de soltar a grande bomba" Após os comentários de Trump no Salão Oval, Musk fez uma enquete com seus 220 milhões de seguidores no X: "Será que chegou a hora de criar um novo partido político nos Estados Unidos que realmente represente os 80% no centro [da política]?" Musk publicou ainda uma série de postagens sugerindo que Trump teria ligações próximas como o milionário americano Jeffrey Epstein, preso em 2019 por tráfico sexual de menores e, pouco depois, encontrado morto em sua cela. "Hora de soltar a grande bomba: o nome de Donald Trump está nos Arquivos Epstein. Esse é o real motivo pelo qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, DJT", escreveu o empresário, utilizando as iniciais do nome do presidente americano. Musk se referiu aos chamados "Arquivos Epstein", uma coleção de centenas de documentos colocados em sigilo sobre os crimes cometidos pelo milionário americano. O bilionário ainda pediu o impeachment de Trump. rc (Reuters, AP)