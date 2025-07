Deportar Musk? Trump não descarta analisar esta possibilidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira(1º) que não descarta a possibilidade de expulsar Elon Musk, após o bilionário sul-africano criticar duramente seu projeto de lei orçamentária federal.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e esteve onipresente no início do mandato do republicano.