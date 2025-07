Senado dos EUA aprova lei orçamentária 'grande e bela' de Trump

Republicanos esperam que o projeto se torne a peça central do segundo mandato de Trump, reorientando drasticamente o papel do governo federal e anulando muitas das realizações do governo Joe Biden.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve uma vitória importante nesta terça-feira, 1º, com a aprovação apertada no Senado de seu colossal projeto de lei orçamentária, que inclui isenções fiscais, cortes na saúde e financiamento para sua política anti-imigração.

A aprovação ocorreu após uma batalha de debates, votações e negociações que durou mais de 24 horas, com os líderes partidários trabalhando de segunda-feira até a manhã desta terça reunindo-se com os Republicanos reticentes - particularmente a Senadora Lisa Murkowski do Alasca.

O projeto foi aprovado por 51 votos a 50. Três republicanos, os senadores Susan Collins do Maine, Thom Tillis da Carolina do Norte e Rand Paul de Kentucky juntaram-se a todos os Democratas votando contra, forçando o vice-presidente JD Vance a emitir o voto de minerva.

O projeto estenderia cerca de US$ 3.8 trilhões em cortes de impostos promulgados durante o primeiro mandato de Trump em 2017, forneceria dezenas de bilhões de dólares em novos fundos para segurança de fronteiras e militares, e incluiria versões das promessas de campanha do presidente de não taxar gorjetas e horas extras.

No final, ela apoiou a legislação depois que os líderes do Partido Republicano a rechearam com vantagens para o seu Estado, incluindo uma provisão destinada a proteger o Alasca de alguns dos impactos mais duros do projeto.

No final, impulsionados pelo medo de contrariar Trump e permitir que um aumento de imposto acontecesse no final do ano, eles se reuniram em torno da medida - por pouco.

A votação no Senado representou um risco político para os Republicanos, que abraçaram o projeto apesar de consideráveis reservas em seus filiados sobre uma medida que aumentaria o déficit e cortaria programas federais vitais incluindo o Medicaid - e que pesquisas mostram ser profundamente impopular com os eleitores.

Nos dias que antecederam a votação no Senado, vários Republicanos criticaram publicamente o plano antes de votarem para aprová-lo. O processo de passá-lo pela Câmara foi notavelmente bagunçado, com os Republicanos quebrando antigas regras de orçamento, fechando acordos paralelos e negociando com os céticos até o último momento.

As mudanças que os senadores fizeram em uma versão do projeto aprovada pela Câmara em maio aumentaram o custo do pacote enquanto também preparavam cortes mais profundos que levariam mais americanos a perder a cobertura de seguro saúde. Isso alienou os dois polos do partido - os falcões fiscais preocupados com os déficits crescentes e os Republicanos tradicionais cautelosos em desmantelar a rede de proteção social - complicando seu caminho no Senado e ameaçando suas perspectivas na Câmara.

Isso adicionaria pelo menos US$ 3.3 trilhões à já inchada dívida nacional ao longo de uma década, disse o Escritório Orçamentário do Congresso no domingo - um custo que supera em muito o preço de US$ 2.4 trilhões da versão aprovada na Câmara.

Para compensar o custo, a legislação cortaria cerca de US$ 1 trilhão do Medicaid, o programa federal de seguro de saúde para indivíduos de baixa renda e pessoas com deficiência, e outros programas de saúde. Também cortaria o SNAP, o programa de assistência nutricional suplementar contra a fome, anteriormente conhecido como vale-alimentação. Quase 12 milhões de pessoas perderão a cobertura de saúde se o projeto se tornar lei, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, uma entidade apartidária.