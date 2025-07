Musk reitera críticas a projeto orçamentário de Trump e alerta para risco de abusos

O empresário Elon Musk voltou a se envolver no debate político dos Estados Unidos ao publicar uma enquete no X questionando a "remoção de verbas para a execução de ordens federais de desacato judicial", medida incluída no projeto de lei orçamentária em tramitação no Congresso, segundo ele. Para Musk, embora "nominalmente direcionado à deportação de imigrantes ilegais", esse ponto também "permite muitos outros abusos de poder por parte do presidente".

A enquete, ainda em andamento, já recebeu mais de 256 mil votos, com 68,8% dos participantes respondendo que a medida não deveria ser permitida, contra 31,2% a favor. O sul-africano, que tem adotado uma postura cada vez mais crítica em relação ao governo de Donald Trump, sugere que a retirada desses recursos enfraquece a capacidade do Judiciário de impor limites legais ao Executivo e abre espaço para a execução da agenda anti-imigratória do republicano.