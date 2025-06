EUA pedem apoio da China diante fechamento de rota de petróleo pelo Irã

Estreito de Omuz, no Irã, é vigiado peça frota da marinha dos Estados Unidos / Crédito: Noah Martin / AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O local é onde passam cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo, o estreito é considerado um gargalo estratégico vital para o abastecimento global de energia. Uma interrupção em sua operação afetaria diretamente os mercados internacionais, elevando o preço do petróleo e ameaçando a estabilidade econômica mundial. Diante da ameaça iraniana de fechar o estreito, aprovada em caráter simbólico pelo parlamento do país, Washington alertou sobre as possíveis consequências e pediu a Pequim que use sua influência sobre Teerã para evitar uma crise de grandes proporções. Estreito de Ormuz: parlamento iraniano aprova possível bloqueio

A preocupação internacional se intensificou após o Parlamento do Irã aprovar uma moção simbólica que autoriza o governo a fechar o Estreito de Ormuz em resposta aos ataques israelenses a posições iranianas na Síria e no Iraque. A votação não implica ação imediata, mas sinaliza que Teerã está disposto a adotar medidas drásticas em retaliação.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Segundo o Economic Times, o fechamento está sendo considerado uma resposta “estratégica” dentro do crescente conflito com Israel, mesmo que isso possa colocar em risco a própria economia iraniana. Estreito de Ormuz: Washington pede ação direta da China

O governo dos EUA reagiu com firmeza. Em declarações à imprensa, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan afirmou que “a China precisa compreender a gravidade da situação” e agir para conter o aliado iraniano. Conforme destacou a Reuters, os Estados Unidos acreditam que Pequim — maior parceiro econômico do Irã e principal comprador de seu petróleo — tem um papel crucial na contenção do regime iraniano e na preservação da estabilidade regional .