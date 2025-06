Por que os EUA bombardearam o Irã agora? As respostas para essa e outras 3 perguntas sobre o conflito

Confira as respostas para quatro perguntas-chave sobre o episódio, respondidas por correspondentes e editores da BBC.

Os ataques dos Estados Unidos a três bases militares do Irã pegaram o mundo de surpresa — e abriram um novo capítulo numa relação marcada por tensões profundas, que se prolongam por décadas.

Reuters EUA disseram que ataques tiveram o objetivo de acabar com programa nuclear iraniano

"Ao que parece, ele acreditava que os iranianos estavam obstruindo as negociações [diplomáticas]", afirma O'Donoghue.

O presidente Donald Trump fez uma escolha após mais de uma semana de ataques de Israel ao Irã, afirma Gary O'Donoghue, correspondente-chefe da BBC na América do Norte.

A correspondente-chefe internacional da BBC, Lyse Doucet, explica que este é um "grande ponto de virada no impasse de 45 anos" entre os Estados Unidos e o Irã.

"Portanto, duas das grandes alavancas que o Irã pode acionar são muito menos eficazes no momento."

As milícias iranianas na região foram "absolutamente dizimadas" e "degradadas", e os estoques de mísseis do país "também foram esgotados".

Ela acrescenta que o momento envolve uma "guerra de palavras", bem como uma possível "guerra em escalada" no terreno.

O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que os EUA "cruzaram uma linha vermelha", lembra Doucet, ao explicar que os ataques recentes "certamente colocaram essa tensão em um novo patamar muito imprevisível e perigoso".

Doucet entende que o Irã tem "pouquíssimas opções".

A correspondente lembra que o líder supremo do Irã agiu com "grande cautela" desde que assumiu o poder e que usou o que os iranianos chamam de "paciência estratégica", ao apostar no longo prazo.

"Mas esse jogo acabou", considera Doucet.