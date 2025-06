China e Rússia apresentam a ONU projeto cessar-fogo neste domingo, 22

Nesta fotografia distribuída pela agência estatal russa Sputnik, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, participam de uma recepção festiva para líderes estrangeiros presentes nas comemorações do Dia da Vitória, que marca o 80º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, no Kremlin, em Moscou, em 9 de maio de 2025 / Crédito: Mikhail Metzel / POOL / AFP

Neste domingo, 22, governos da Rússia, China e Paquistão anunciaram a apresentação de um projeto de resolução na ONU que propõe um cessar-fogo "imediato e incondicional" na região do Oriente Médio, diante ao conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. A proposta é anunciada após os bombardeios americanos contra instalações nucleares iranianas e o aumento de alertas internacionais sobre maiores proporções de conflitos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente Donald Trump havia sido questionado na sexta-feira, 20, se iria reforçar a suspensão dos ataques do governo de Israel, descartando a opção. No dia seguinte, ordenou ataques americanos contra instalações nucleares do irã. A situação gerou revolta por parte do governo do Irã, onde o presidente Masoud Pezeshkian (Mazon Pezeiskian), em uma conversa telefônica com o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que os Estados Unidos precisam "receber uma resposta" pelos ataques, as informações são da agência de notícias Irna. De acordo com uma carta enviada ao órgão máximo da entidade e obtida pelo portal UOL, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, se pronunciou sobre a ofensiva militar americana e criticou os atos. "A República Islâmica do Irã condena e denuncia nos termos mais fortes possíveis esses atos de agressão não provocados e premeditados", escreveu Iravani. "Sem dúvida, a agressão militar dos Estados Unidos contra a soberania e a integridade territorial constitui uma violação manifesta e flagrante do direito internacional e das normal internacionais peremptórias consagradas na Carta das Nações Unidas", explicou o diplomata.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, solicitou uma reunião de emergência, a terceira convocada a pedido do país desde que Israel coordenou ataques ao território iraniano. Na reunião, convocada pelo Conselho de Segurança da ONU neste domingo, em Nova York, além de discutir a proposta de cessar-fogo, será também cenário de acusações entre os principais envolvidos na escalada militar no Oriente Médio. "A República Islâmica do Irã solicita urgentemente que o Conselho de Segurança convoque uma reunião de emergência sem demora para tratar desse ato flagrante e ilegal de agressão, para condená-lo nos termos mais veementes possíveis e para tomar todas as medidas necessárias, de acordo com suas responsabilidades estabelecidas na Carta, para que o autor de tais crimes hediondos seja totalmente responsabilizado e não fique impune", escreveu Iravani. O projeto, proposto pelos russos e chineses, coloca os EUA, um dos membros permanentes do Conselho de Segurança e que tem em suas mãos o poder de vetar a iniciativa, em um palco de tensão e pressão. Entretanto, como a iniciativa acaba de ser lançada, não deverá ser vetada ainda. Segundo os diplomatas, nas próximas horas e dias, o texto passará por uma intensa negociação.

Ainda na rede social, ele acrescenta que o Irã irá se defender "por todos os meios necessários". "Não há linha vermelha que não tenham cruzado. E a última e a mais perigosa aconteceu ontem à noite. Cruzaram uma linha vermelha muito grande, ao atacar instalações nucleares", declarou. A Guarda Revolucionária, exército ideológico da República Islâmica, também se pronunciou sobre os ataques e ameaçou os Estados Unidos com "represálias que vão lamentar". Enquanto a Agência de Energia Atômica iraniana afirma que o ataque é "um ato bárbaro que viola o direito internacional", acrescentado que, "apesar das malvadas conspirações de seus inimigos", o Irã "não deixará que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional (nuclear), que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja detido".