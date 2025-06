Governo condena ataque dos EUA ao Irã e vê risco de 'danos irreversíveis'

Itamaraty mostra preocupação com aumento da tensão entre Israel e Irã / Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo brasileiro condenou, neste domingo, 22, o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã e advertiu para possíveis "danos irreversíveis" com a escalada militar no Oriente Médio se não houver "solução diplomática", segundo nota ministério das Relações Exteriores. Em nota à Imprensa, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou "com veemência (...) ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional", indicou o comunicado do Itamaraty.

Leia a nota na íntegra: O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala. O Governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio. O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestrutura civis, incluindo instalações hospitalares, as quais são especialmente protegidas pelo direito internacional humanitário.