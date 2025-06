EUA ameaçam regime de não proliferação com ataques ao Irã, afirma diretor da AIEA

Em discurso na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU , convocada após os bombardeios da noite de sábado, 21, Grossi disse que os eventos recentes ampliam o risco de um colapso das salvaguardas e de uma escalada militar sem precedentes no Oriente Médio.

O diretor-geral disse que os inspetores da agência permanecem no Irã, mas ressaltou a necessidade de acesso urgente aos locais atingidos. "Devemos retornar, como o secretário-geral da ONU já disse, à janela de negociação e permitir aos inspetores da AIEA, os guardiões do Tratado de Não Proliferação, o acesso aos locais nucleares no Irã", afirmou.

Grossi informou que convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Governadores da AIEA para esta segunda-feira, 23, em Viena, para discutir os impactos dos ataques e os próximos passos da agência. "Qualquer acordo ou arranjo futuro terá como pré-requisito o estabelecimento dos fatos no terreno. Isso só poderá ser feito por meio de inspeções da AIEA", afirmou.

Em Isfahan, Grossi relatou que outros edifícios foram atingidos, incluindo estruturas relacionadas ao processo de conversão de urânio. As entradas de túneis usados para armazenamento de materiais enriquecidos também parecem ter sido atingidas. Em Natanz, a planta de enriquecimento de combustível foi atacada novamente, com os Estados Unidos confirmando o uso de munições de penetração de solo.

Grossi informou que, segundo o Irã, não houve aumento nos níveis de radiação nas áreas externas dos três locais atingidos. Ele acrescentou que a situação nas demais instalações nucleares iranianas permanece inalterada desde o último relatório apresentado à ONU, há três dias.

O diretor-geral enfatizou a necessidade de diálogo e cooperação imediata para evitar o agravamento da crise. "Estou pronto para viajar imediatamente e me engajar com todas as partes relevantes para ajudar a garantir a proteção das instalações nucleares e os usos pacíficos da tecnologia nuclear, de acordo com o mandato da agência", afirmou.

Grossi também colocou a AIEA à disposição para enviar especialistas em segurança nuclear ao Irã, além dos inspetores de salvaguardas já presentes. "Com seu apoio, a AIEA pode imediatamente instalar especialistas de segurança e proteção nuclear no Irã, onde for necessário", disse.