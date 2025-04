Apagão é registrado em países da Europa e da África; suspeita é de ciberataque

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo as informações do portal francês Euronews, os relatos indicam problemas com a rede elétrica europeia. A causa ainda não foi divulgada.

A empresa que opera a rede na Espanha, Red Eléctrica, informou que começou a restaurar gradualmente o fornecimento de energia no norte e no sul do País. No entanto, o processo pode levar algum tempo por motivos técnicos. A Endesa e a Iberdrola, as duas maiores empresas de energia do território espanhol, estão investigando o incidente.