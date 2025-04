Apagão deixa parte da Europa sem energia nesta segunda; saiba mais

A CNN Portugal relatou que a falha de eletricidade vai do Norte ao Algarve no país. Serviços de telefonia foram afetados pela queda.

"Foram ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia", explicou a empresa, ao destacar que "as possíveis causas do incidente estão sendo analisadas".

Conforme a emissora pública espanhola RTVE, uma grande queda de energia atingiu várias regiões do país por volta das 12h30, horário local (7h30 no horário de Brasília), deixando sua redação, o parlamento espanhol em Madri e estações de metrô em todo o país às escuras.

Na Espanha, o El Mundo veiculou que, em Madrid, semáforos foram afetados, o que causou problemas no trânsito da cidade. Estações de metrô precisaram ser evacuadas. O portal disse que a Red Eléctrica Española ativou planos de reposição do fornecimento elétrico.

A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país. Foram ativados planos de reposição do fornecimento de energia elétrica em colaboração com as empresas do setor.

"As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo mobilizados para solucionar o problema", afirmou a empresa. No país, o blecaute afetou diversas cidades como Madri, Sevilha, Granada, Málaga e Cádiz.

Em Madrid, o jogo entre Dimitrov e Fearnely precisou ser paralisado porque uma câmera ficou parada em cima da quadra devido à falta de eletricidade. O jogo estava no segundo set quando precisou ser paralisado.

Apagão na França

O portal Euronews frisou que, na França, cidades próximas à Espanha ficaram sem energia.

O L'Indépendant, por sua vez, relatou que a cidade de Perpignan esteve sem energia por um breve período.

The exact moment Spain, Portugal and other parts of Europe lost power. pic.twitter.com/B0O4oQDHfh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025

Com informações da Agência Estado e da AFP