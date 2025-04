Roubo de Kim Kardashian, a crônica do 'roubo do século'

Na noite de 2 de outubro, Kim Kardashian assistiu ao desfile da Givenchy na Semana de Moda de Paris e retornou ao seu hotel com amigos por volta da meia-noite. Seu guarda-costas não estava presente, visto que estava acompanhando sua irmã Kourtney e sua assistente em uma boate.

"Ladrões idosos" bem informados sobre a agenda de Kim Kardashian roubaram, em questão de minutos, 10 milhões de dólares em joias da estrela americana de reality show em seu quarto de hotel em Paris em 2016. Esta é a crônica do chamado "roubo do século".

Pouco depois, durante a madrugada, os amigos de Kim foram embora e ela subiu para o seu quarto, no último andar do exclusivo apartamento de um luxuoso hotel conhecido como "No Address", escondido atrás de uma grande porta vermelha, a dois passos da igreja Madeleine.

A estrela ouviu um barulho nas escadas e pensou que fosse sua irmã e sua assistente. Cumprimentou-as de longe, mas não obteve resposta.

Naquele momento, percebeu que algo não estava certo e tentou chamar seu guarda-costas, mas já era tarde: dois homens encapuzados invadiram o quarto.

Os assaltantes, ladrões de cerca de 60 anos, segundo a acusação, chegaram ao local minutos antes a pé e de bicicleta.